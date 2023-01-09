Başkan Palancıoğlu, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak basın mensuplarının gününü kutladı.

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  • 09.01.2023 18:31
  • Güncelleme: 09.01.2023 19:18
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Başkan Palancıoğlu, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak basın mensuplarının gününü kutladı.

Basın mensuplarının her koşulda kamuoyunu bilgilendirmek adına özveriyle görev yaptıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "1961 tarihinde, bundan tam 62 yıl önce basın mensuplarımızın, gazetecilerin izin haklarını korumak amacıyla çıkartılmış yasa çerçevesinde 10 Ocak gazeteciler için bir bayram, bir anma günü olarak ilan edilmiştir. Ben tüm gazetecilerin, basın çalışanlarımızın 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum. Ülkemizde ve dünyanın her yerindeki gelişmeleri topluma en doğru şekilde ulaştırma görevini yürüten tüm gazetecileri kutluyorum. Teknoloji ile insanların bilgiye ulaşması ve bu bilginin de doğru ve güvenilir olması son derece önemli. Halkın habere ulaşması açısından mesai mefhumu gözetmeksizin habere ve bilgiye bizlere ulaştıran basın çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Mesleğini özveriyle sürdüren tüm değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

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