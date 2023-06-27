Başkan Palancıoğlu: 'Bayramlar, bütünleştirici bir ruhla insanları bir araya getirir'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaprak tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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  • 27.06.2023 14:39
  • Güncelleme: 27.06.2023 15:24
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Başkan Palancıoğlu: 'Bayramlar, bütünleştirici bir ruhla insanları bir araya getirir'
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaprak tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Başkan Dr. Palancıoğlu bayramların her zaman bütünleştirici bir ruhla inananları bir araya getirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Birlik, beraberlik, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı, millet olarak mutluluğumuzun doruğa çıktığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Son 2 senedir korona ve depremlerle bayramlarımız buruk geçmişti. Sağlık ve huzur içinde daha nice bayramlara ulaşmayı Rabbim nasip etsin. Bayramlar özellikle çocukların mutlu olduğu günler. Tabi yaşlılarımızı ve büyüklerimizi de unutmayalım. Bayramlar; insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturan, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendiren, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin uygulandığı nadide günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nın, ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisi ile kesilen kurbanların ve yapılan duaların kabulünü Rabbimden diliyorum. Herkese aileleri ile birlikte daha nice bayramlar diliyorum.”

İHA

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