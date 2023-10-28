Başkan Palancıoğlu: 'Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun'

Cumhuriyetin 100. yılına ulaşmanın milletçe gururunu, coşkusunu ve heyecanını yaşadıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Cumhuriyet Bayramı'nı ve Cumhuriyet'in 100. yılını tebrik etti.

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  • 28.10.2023 10:10
  • Güncelleme: 28.10.2023 10:10
Başkan Palancıoğlu: 'Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun'
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Cumhuriyetin 100. yılına ulaşmanın milletçe gururunu, coşkusunu ve heyecanını yaşadıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Cumhuriyet Bayramı’nı ve Cumhuriyet’in 100. yılını tebrik etti.

Türkiye olarak güçlü ve büyük Türkiye hedeflerine emin adımlarla yüründüğünü söyleyen Başkan Palancıoğlu şunları ifade etti;

"Ülke olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın coşku, gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet, milletimizin eşsiz fedakarlığı, tarifsiz mücadelesi neticesi bizlere armağan edilmiştir. Cumhuriyetimiz, asil bir ruha, yüce bir karaktere, tavizsiz bir hürriyet şuuruna sahip milletimizin en kıymetli ve en büyük eseridir. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla her geçen gün çok daha büyük güç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizin emin adımlarla yürüdüğü bu yolda, biz de geleceğimiz için katkı olacak projelere imza atıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye yüz yılına yakışır projelerimiz ve hizmetlerimizle gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün bizlere düşen görev, ülkesinin değerlerini benimseyen ve milli duruşu özümseyen bireyler olarak cumhuriyete sahip çıkmak ve gelecek nesillere bu gururu taşımaktır. Ecdadımızın 100 yıl önce büyük bedeller ödeyerek kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesillerle her geçen gün daha da güçlenmeye, gelişmeye ve kalkınmaya devam edecek. Bu vesileyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. ’Türkiye’nin Yüzyılı’ hedefinde cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı kutlu olsun."

İHA

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