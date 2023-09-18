Başkan Palancıoğlu: 'Gazilerimiz, bizler için her zaman gurur kaynağı olmuştur'

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Palancıoğlu mesajında; "Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ‘Gazi’ ünvanı verildiği tarih olan 19 Eylül 1921’in yıl dönümünü Gaziler Günü olarak kutluyoruz. Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedir. Aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak, topraklarımızda huzur içerisinde yaşamamızı sağlamak için gözlerini kırpmadan, şehit olmayı göze alan gazilerimiz, bizler için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu millet hiçbir zaman bağımsızlığından taviz vermemiştir. Bu uğurda çok savaş yapmış, birçok insanını şehit ve gazi vermiştir. Bu vesileyle her karesini kanlarıyla vatan yapılmış bu topraklarda geçmişten bugüne milletimizin bağımsızlığı için mücadele etmiş, kahramanlıklarıyla tarihin gidişatını değiştiren tüm şehit ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize ise minnet ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.