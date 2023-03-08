Başkan Palancıoğlu: 'Kadınlar aile ve toplum yapısının temel direğidir'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan bir mesaj yayımladı.

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  • 08.03.2023 08:41
  • Güncelleme: 08.03.2023 08:51
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Başkan Palancıoğlu: 'Kadınlar aile ve toplum yapısının temel direğidir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan bir mesaj yayımladı.

Gerek aile, gerek toplum yapısının temel direği kadınların, toplumsal hayatın her alanında olmaları gerektiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumun temel taşı aile olduğuna göre ailelerin de temel taşı hiç şüphesiz kadınlardır. Tarihimizin her devrinde kadınlar, aile ve toplum yapısının en değerli yerinde bulunmuştur. Bizlerin de yerel yönetimler olarak, kadınları desteklemek gibi bir görevi ve sorumluluğu vardır. İnancımızın ve kültürümüzün bir gereği olarak kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandıran, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, kadınlarımızın her zaman yanlarında olduğumu ifade ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Kadınlarımızı daima önceleyen ve onların her anlamda dahil olduğu bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Onları önemsiyor, topluma ve ekonomiye kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak, kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artırarak sürdüreceğiz."

İHA

Kayseri Gündem
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