Başkan Palancıoğlu: 'Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olduklarını söyleyerek, Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına destek olmak ve farkındalık oluşturmak için belediye personelinin kan bağışında bulunduğunu söyledi.

PAYLAŞ
  • 25.01.2023 12:38
  • Güncelleme: 25.01.2023 13:55
  • 25
Başkan Palancıoğlu: 'Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olduklarını söyleyerek, Türk Kızılayı’nın kan bağışı kampanyasına destek olmak ve farkındalık oluşturmak için belediye personelinin kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak personelimizle birlikte Kızılay Kayseri Şubemize kan bağışında bulunduk. Sosyal sorumluluk projeleri her zaman belediye hizmetlerimizin öncelikleri arasında yer alır. Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kızılay’ımız da hem yurt içinde hem de yırt dışında bu konuda çok güzel faaliyetler gösteriyor. Onların elini güçlü tutmak adına Türk Halkı olarak her zaman onlara destek olmalıyız. İhtiyaç için kan stoklarının yeterli seviyede tutmamız gerekiyor. Biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Türk Kızılay’ının her zaman yanındayız. Bu tür sosyal sorumluluk projelerine öncülük ederek, halkımızı daha duyarlı ve daha bilinçli olmaya davet ediyoruz. Tüm hemşehrilerime kan bağışında bulunmalarını öneriyorum” dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İYİ Parti'li Keskinkılıç'tan vergi affına eleştiri

İYİ Parti'li Keskinkılıç'tan vergi affına eleştiri

Milletvekili Ataş, el yakan faturaları meclis gündemine taşıdı

Milletvekili Ataş, el yakan faturaları meclis gündemine taşıdı

1 elinde 10 marifet

1 elinde 10 marifet

7,5 milyon yıllık fosiller ilgi odağı oldu

7,5 milyon yıllık fosiller ilgi odağı oldu

BÜSAM Şehir Akademi kayıtları başladı

BÜSAM Şehir Akademi kayıtları başladı

Başkan Yalçın'dan üç aylar ve Regaib Kandili mesajı

Başkan Yalçın'dan üç aylar ve Regaib Kandili mesajı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEVA Partisi İl Başkanı Özkaya: 'Ara ve kalifiye eleman sorunu var'

DEVA Partisi İl Başkanı Özkaya: “Ara ve kalifiye eleman sorunu var”

Şahin, 'Tüketicinin aleyhine düzenlenen özel okul zamları geçersizdir'

Şahin, “Tüketicinin aleyhine düzenlenen özel okul zamları geçersizdir”

DAHA FAZLA
Aspiratör alev aldı, evdekiler panik yaşadı

Aspiratör alev aldı, evdekiler panik yaşadı

Başkan Palancıoğlu: 'Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır'

Başkan Palancıoğlu: 'Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır'

Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunuyor

Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunuyor

Başkan Büyükkılıç: 'Regaib Kandili gibi müstesna günler değerlendirilmeli'

Başkan Büyükkılıç: 'Regaib Kandili gibi müstesna günler değerlendirilmeli'

Kayserispor ve Ali Çamlı disiplin kuruluna sevk edildi

Kayserispor ve Ali Çamlı disiplin kuruluna sevk edildi