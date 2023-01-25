Başkan Palancıoğlu: 'Kandiller şefaat ve merhamet istemek için önemli fırsatlardır'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 25.01.2023 15:27
  • Güncelleme: 25.01.2023 15:43
  • 75
Başkan Palancıoğlu: 'Kandiller şefaat ve merhamet istemek için önemli fırsatlardır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Regaip Kandili’nin tüm İslam âlemine sağlık, birlik, sevgi, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunan Başkan Dr. Palancıoğlu, mesajında şunları ifade etti:

"Kandil günleri, şüphesiz Allah’la olan bağımızı yeniden gözden geçirmemiz, onun şefaat ve merhametinden istemek için önemli birer fırsattır. Bu gece hoşgörü ortamının gelişmesine, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, ahlaki yönlerimizin yeniden ön plana çıkmasına gayret göstermeli, başta şehrimiz ile ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hâkim olması için dua etmeliyiz. Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşarak, on bir ayın sultanı Ramazan’ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz. Tüm İslam alemi bu mübarek gün ve gecelerin feyiz ve bereketinden istifade etmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin nice hayırlı ve kutlu gecelere, huzur, barış ve sağlık içerisinde kavuşturmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, Regaip Kandili’nin ülkemiz, milletimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, 'Mobilyacıların başarılarını gözlemlemekten çok mutlu oluyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, “Mobilyacıların başarılarını gözlemlemekten çok mutlu oluyoruz”

İstanbulspor – Kayserispor maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek

İstanbulspor – Kayserispor maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek

'İnançlar Toprağı Kayseri' isimli proje ödül kazandı

‘İnançlar Toprağı Kayseri’ isimli proje ödül kazandı

Başkan Palancıoğlu: 'Kandiller şefaat ve merhamet istemek için önemli fırsatlardır'

Başkan Palancıoğlu: 'Kandiller şefaat ve merhamet istemek için önemli fırsatlardır'

Develi Belediyesi'nden çiftçilere gacer tohumu desteği

Develi Belediyesi'nden çiftçilere gacer tohumu desteği

Zehir taciri narkotik polisinden kaçamadı

Zehir taciri narkotik polisinden kaçamadı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın naaşı Kayseri'den uğurlandı

Şehit Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın naaşı Kayseri’den uğurlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: 'Sanayicimiz çalıştıracak eleman arıyor, illa kamu olacak diye bir şey yok'

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: “Sanayicimiz çalıştıracak eleman arıyor, illa kamu olacak diye bir şey yok”

DAHA FAZLA
Akıllı Tavşan Momo, Tuna Life Center'da çocuklarla buluştu

Akıllı Tavşan Momo, Tuna Life Center'da çocuklarla buluştu

Motorine zam kesinleşti

Motorine zam kesinleşti

Hırsızlara eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı

Hırsızlara eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı

Rektör Altun, ERAGEM inşaatında incelemelerde bulundu

Rektör Altun, ERAGEM inşaatında incelemelerde bulundu

Başkan İlmek yatırımları inceledi

Başkan İlmek yatırımları inceledi