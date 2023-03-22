Başkan Palancıoğlu: 'Ramazan, bereket, af ve mağfiretlerle dolu bir ay'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 11 ayın sultanı olan Ramazan Ayına bir kere daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Ramazan ayının asrın felaketinin ardından tüm İslam lemine sağlık ve huzur getirmesini diledi.

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  • 22.03.2023 17:17
  • Güncelleme: 22.03.2023 19:42
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Başkan Palancıoğlu: 'Ramazan, bereket, af ve mağfiretlerle dolu bir ay'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 11 ayın sultanı olan Ramazan Ayına bir kere daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Ramazan ayının asrın felaketinin ardından tüm İslam âlemine sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"İslam dünyası olarak özlemle beklediğimiz bir Ramazan ayına daha kavuştuk. Ramazan Ayı yardımlaşma ve dayanışmanın yoğunluk kazandığı, manevi ferahlığın tüm dünyayı kapladığı, feyiz, bereket, af ve mağfiretlerle dolu bir ay. Bu ayda toplum olarak dayanışma ve yardımlaşma duygularının güçlenir. Ramazan ayında manevi duygular yoğun olarak yaşanır. Tüm İslam Alemi’nin heyecanla beklediği bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret zamanı olan Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği günlerdir. Rabbim bu manevi ayı sağlık, huzur ve mutlulukla geçirmeyi nasip etsin. Manevi iklimin yoğun olarak yaşandığı ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği Ramazan ayımızın, tüm İslam âlemine sevgi ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Raman Ayımız mübarek olsun."

İHA

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