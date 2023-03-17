Başkan Palancıoğlu: 'Şehitlerin emanetine sahip çıkarak, ülkemizi hak ettiği yarınlara taşıyacağız'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Dr. Palancıoğlu mesajında şunları ifade etti:

"Bizler tarihiyle övünen, kahramanlarıyla gurur duyan nesiller olarak şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkacak, ülkemizi hak ettiği yarınlara mutlaka taşıyacağız. Birlik ve beraberlik içinde büyük ve müreffeh bir Türkiye için hedeflerimize hep birlikte büyük bir azimle, inançla ve atalarımızdan aldığımız ilhamla yürümeye devam edeceğiz. Canlarını feda ederek ’Çanakkale geçilmez’ dedirten, kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimiz; milletimizin vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişlerdir. Aziz Türk milleti, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek, vatanına duyduğu sevgi ve inançla Çanakkale’de destan yazmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”