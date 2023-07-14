Başkan Palancıoğlu: 'Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız!'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 14.07.2023 16:04
  • Güncelleme: 14.07.2023 16:27
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Başkan Palancıoğlu: 'Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız!'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde kara geceyi asla unutmadıklarını ve asla unutturmayacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “15 Temmuz hain darbe girişimi; ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir. 15 Temmuz 2016 tarihinde de milletimiz, ülkemizin geleceğine yöneltilen hain kalkışma karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek hain darbe girişimine karşı durmuş; canı pahasına, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü milli iradenin milli birlik ve beraberliğimizin kuruluş ruhuyla yeniden inşa edildiği kutlu bir zaferin dönümüdür. Medeniyetlerin beşiği, İslam dünyasının ve mazlumların umudu Türkiye’miz, 15 Temmuz günü büyük bir sınavdan geçmiştir. Türk Milleti, egemenliğini teslim etmektense şehit olmayı yeğleyecek kadar vatan severdir. Milletimiz, o karanlık geceyi nasıl aydınlıkla buluşturmuşsa, istikbalimize ve egemenliğimize el uzatanlara da her ne zaman olursa olsun yine gereken cevabı verecektir. 15 Temmuz’da bunu tüm dünya da görmüştür. Bu vesileyle, ülkemizin geleceğine, birliğimize ve demokrasimize karşı girişilen bu hain darbe kalkışması sırasında, Çanakkale ruhuyla direnişe geçerek vatan için çekinmeden canlarını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum. Milletimizin birlik ve beraberliği ile, Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık geleceğini inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah bir daha bizlere böyle zor ve acı günler göstermesin” dedi.

İHA

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