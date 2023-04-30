Başkan Palancıoğlu 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

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  • 30.04.2023 17:06
  • Güncelleme: 30.04.2023 18:12
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Başkan Palancıoğlu 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Kutladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Alınteri ve emeğin simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’nin başarısının arkasındaki sebebin, özveriyle çalışan mesai arkadaşları olduğunu söyleyerek, "Birlik, beraberlik ve dayanışmanın ne kadar anlamlı olduğunu hatırlatan bugün işçi ve emekçi kardeşlerimizin emeklerinin ve alın terinin ülkemiz, şehrimiz için ne kadar anlamlı olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Ben Melikgazi’de çalışan imardan temizliğe, zabıtadan asfalta tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. İşçi kardeşlerimizin haklarını her zaman iyileştirmeye çalışıyoruz. Emekçi kardeşlerimizin huzurla çalışması bizler için çok önemli. Bu duygu ve düşüncelerle başta mesai arkadaşlarım olmak üzere çalışan, üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

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İHA

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