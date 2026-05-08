Başkan Palancıoğlu, '2020'den beri 1 kuruş kredi çekmedik'

Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman - Fatma Fırıncı Cami’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi’ne 2020 yılından beri hiç kredi çekmediklerini ve borcunun olmadığını ifade etti. Başkan Palancıoğlu, “Bu açtığımız üçüncü cami oluyor 6 sene içerisinde. Bir tane de Kur'an kursu bitirdik. İnşallah bunların hepsi imkanlar elverdikçe devam ediyor. Biraz önce bayanlardan bir tanesi dedi ki: 'Paranız mı yok, niye yapmıyorsunuz, şunu yapın bunu yapın' diye. Elhamdülillah paramız var. Şunu da söyleyeyim, Türkiye'de kaç tane belediye var biliyor musunuz? Bin 405 tane belediye var. Borcu olmayan, kredi çekmeyen, faiz olmayan kaç tane belediye var? Cami açıyoruz, dolayısıyla bunu övünerek söylüyorum, elhamdülillah biz 2020'den beri bir kuruş kredi çekmedik. Faiz ödemiyoruz, borcumuz yok. Elimizden geldiğince yasal çerçevede izinleri alarak bütün işlemleri yapıyoruz. Bu cami yapıldı ama rastgele yapılmadı. Sanki siz bir konut ticari alanı yapıyorsunuz gibi imar planına uygun, ruhsatı alınarak, meskeni alınarak her şeyi yapıldı” açıklamalarında bulundu.

‘ANKETLER YAPILSA KAYSERİ BİRİNCİ ÇIKAR’

Başkan Palancıoğlu, Kayseri’nin kıymetini anlamak için Kayserili vatandaşların başka şehirlere gitmesi tavsiyesinde bulunarak, “Anketler yapılsa Kayseri kesinlikle birinci çıkar. Kayseri'nin kıymetini anlamak için Kayseri'nin dışına, farklı illere gidip birkaç gün, bir hafta, on gün geçirmek lazım. Dönen gelen herkes diyor ki: 'Ya Kayseri'miz farklı elhamdülillah’ diyor. Aynı şekilde ülkemizin kıymetini bilmek için yurt dışına çıkmak lazım. Tayyip Erdoğan’ın kıymetini bilmek için yurt dışındaki ülkelere gitmek lazım. Yurt dışına çıkanlar vardır. Türk bayrağını göğsünde gördüğü zaman hemen Türkiye’ye bir saygı duyuyorlar, 'Recep Tayyip Erdoğan' diyorlar. Bir cami yapmak, bir Kur'an kursu yapmak suç sebebiydi, yapılamıyordu. Şimdi biz açılış yapıyoruz, temel atma yapıyoruz. Yani bizim inandığımız dine hizmet etmek önceden suçtu ama elhamdülillah şimdi özgürlük var, başörtüsüne özgürlük var, camilere, Kur'an kurslarına özgürlük var. Ben kendimi yedek müftü olarak tanımlıyorum. Hocalarımızla birlikte camiler, Kur'an kursları yapıyoruz. Bu son derece önemli. Bizim Kayseri’mizde evlenen sayısı 8 bin 500’ü her sene geçiyor elhamdülillah. Dolayısıyla aile yapımızı korumamız lazım. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Ahlaki değerlerimizi, İslami değerlerimizi, insani değerlerimizi onlara öğretmemiz, anlatmamız; hepsinden öncesi örnek olmamız lazım” şeklinde konuştu.