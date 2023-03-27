Başkan Palancıoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle iftar sofrasında buluştu

'Asrın felaketi' olarak nitelenen büyük depremlerin ardından deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'nin Adıyaman'da yapmış olduğu Melikgazi Mimarsinan Çarşı'da Diyanet Center Of Amerika'nın iftar yemeği düzenlediğini belirtti.

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  • 27.03.2023 14:52
  • Güncelleme: 27.03.2023 15:52
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Başkan Palancıoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle iftar sofrasında buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

“Asrın felaketi” olarak nitelenen büyük depremlerin ardından deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’nin Adıyaman’da yapmış olduğu Melikgazi Mimarsinan Çarşı’da Diyanet Center Of Amerika’nın iftar yemeği düzenlediğini belirtti.

İftar öncesi Melikgazi Çin Mahallesi’nde yaşayan depremzede vatandaşları da ziyaret eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçemizde Çinliler ile kurduğumuz Çin Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ederek hemen yanına Diyanet Center Of Amerika ve bir hayırseverimizle birlikte yapacağımız Melikgazi Belediyesi Yerleşkesinin kurulum çalışmalarını inceledik. Altyapı çalışmaları daha önce tamamlamıştık. Yeni inşa edeceğimiz bu yaşam alanında yeşil alanından, kütüphanesine, otoparkından, çamaşırhanesine, çay ocağına kadar birçok sosyal alan yer alacak” dedi.

Palancıoğlu, “İnşallah kurulum bittikten sonra birçok depremzede kardeşimiz burada geçici olarak yaşayacak. Maraş’tan sonra Adıyaman’a hareket ederek, Melikgazi Mimarsinan Çarşı’mızdaki esnafı da ziyaret ettik. Birçok meslek grubunun olduğu esnafımız burada geçici olarak hizmet etmeye başlamış, ticaret canlanmış. Çok şükür yüzler gülüyor. Amerika’daki Türklerden deprem bölgesine yardım eli uzanıyor. Çarşı’da Diyanet Center Of Amerika’nın vermiş olduğu iftar yemeği depremzede kardeşlerimizle buluştuk. Kardeşlik, paylaşma ve dayanışma ayı olan mübarek Ramazan ayında da deprem bölgesinde çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Dulkadiroğlu ilçesinde yaptığımız Yaşam Alanına da konteyner bağışlayan Amerikalı Türk arkadaşlarıma her türlü katkıları için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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İHA

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