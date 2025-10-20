Başkan Palancıoğlu: “Akıl Küpü Kütüphanelerinin üye sayısı 60 bin üyeyi geçti”

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Yol Açık programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Akıl Küpü Kütüphanelerinin açılış serüveni ile ilgili bilgiler vererek: “Öğrenci nüfusunun yoğun olduğu yerler ilk hedefimiz ve amacımız şu: İşte bu karda, kışta, yağmurda, soğukta çocuklar evden çıkıp şehir merkezine kütüphaneye gelmeyle ilgili uğraşmasınlar. Birincisi, trafikte zaman kaybetmesinler. İkincisi, ceplerinden para çıkmasın. Üçüncüsü, ailesinin aklı, çocukta kalmasın. Mahalle içerisinde kütüphane olursa, en azından öğle yemeği yiyeceği zaman, cebinden para harcamadan eve gidip yemek yiyebilir. İhtiyacı olduğunda bir annesinin, babasının 'gel' dediğinde çocuk hemen eve gidip gelebilir. Ya da onlar, acaba çocuğum burada mı, kütüphanede mi? dediğinde, hemen yürüme mesafesinde gidip çocuklarını görebilir. Bu önemli diye düşünmüştük. İlk Akıl Küpü Kütüphanesini başlattık. Sonrasında baktık ki çok yoğun talep var ve birçok mahalleye bunu yaygınlaştırdık. Şu anda 16’ıncı Akıl Küpü Kütüphanesini açmış olduk. Yine çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç tane daha ihtiyaç olan yerler var. Onları yapacağız. 60 bin üyeyi geçtik şu anda. Açılış kapanış saatlerimiz sürekli talep üzerine bir saat daha uzatılmaya başlıyoruz, uzuyor. Aslında ders çalışma ortamı evlerde olmasına rağmen toplu olarak çalışılan bir ortamda ders çalışması daha kolay oluyor. Öğrenciler daha rahat çalışıyorlar, uykuları gelmiyor, televizyon gibi, diğer cep telefonu gibi kendilerini ders çalışmaktan alıkoyacak objeler yok. Bir de birileri çalıştığı zaman siz çalışmazsanız o ortamda suçluluk duygusu hissediyorsunuz. Bak herkes çalışıyor, benim de çalışmam lazım gibi. Dolayısıyla orada ders çalışan çok fazla üniversiteye hazırlanan, liseye hazırlanan, KPSS'ye hazırlanan çok öğrenci var. Bunların hepsini düşünerek farklı ortamlar oluşturduk. Hepsinden önemlisi, çocuğuna matematik, fizik, kimya, İngilizce gibi ders aldırmak isteyen aileler, artık hocayı evine misafir etmek zorunda ya da çocuğu hocanın evine göndermek zorunda değiller. Oluşturmuş olduğumuz küçük küçük böyle çalışma ofisleri var, camekanlı, kamerayla görebiliyorlar. Dolayısıyla burada ders aldırabiliyorlar, arkadaşlar kendi aralarında ders çalışabiliyor. Bu nedenle kafeteryasının olması da büyük bir avantaj. Gün içerisinde üç defa en az arkadaşlarımız meyve suyu, kek dağıtımı yapıyorlar, ücretsiz. Kütüphaneler o yüzden çok talep görüyor. Yani önceden okul talepleri, cami talepleri, sağlık ocağı talepleri vardı, şimdi ilk talepler, "Biz buraya Akıl Küpü Kütüphanesi istiyoruz başkanım" diyorlar. Dolayısıyla sosyal tesislerimiz başta olmak üzere, gerekiyorsa yeni bir alanda Akıl Küpü Kütüphanelerini giderek yaygınlaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.