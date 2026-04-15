Başkan Palancıoğlu, “Anbar’da yeni yapacağımız konutlarla, mahallenin çehresi değişecek”

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Melikgazi Belediyesi’nin Anbar Mahallesi’nde devam eden 2. Etap çalışmaları hızla ilerliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Anbar Mahallemizde yeni yapacağımız konutlarımız ile mahallenin çehresi değişecek ve daha da gelişecek” dedi.

Anbar Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 7 blok 223 daireden oluşan projede 3 blok bitme aşamasına gelirken, 2 blok hızla yükseliyor. 2 bloğun ise temeli atılıyor.

İlçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında projelerin hızla ilerlediğini; bir yandan da tamamlanan dairelerin ise hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Kentsel dönüşümden, yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasına kadar birçok noktada proje ve hizmet üretiyoruz. Kentsel dönüşümle yönünü geleceğe çeviren bir belediye olarak 9 alanda çalışmalarımız devam ediyor. Battalgazi Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Anbar Mahallesi, Çorakçılar Mahallesi, Köşk Mahallesi, Yenimahalle, Altınoluk Yatay Mimari, Mimarsinan Yatay Mimari kentsel dönüşüm projelerimiz ile ilçenin çehresi değişirken vatandaşlarımız da güvenli konutlarına kavuşuyor. Kentsel dönüşüm sürecini yerinde dönüşüm modeliyle yönetiyoruz. Anbar Mahallemizde yeni yapacağımız konutlarımız ile mahallenin çehresi değişecek ve daha da gelişecek. Bu kapsamda 7 blok 223 daireden oluşan projede 3 blok bitme aşamasına gelirken, 2 blok da hızla yükseliyor. 2 bloğun ise temeli atılıyor. Başarılı ve örnek kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile sadece binaları değil, mahalleleri de dönüştürüyoruz. Mahallelere aynı zamanda sosyal donatılarıyla birlikte, okul, cami, sosyal tesis, kütüphane, parklar ve yeni yollarıyla da büyük bir hizmet vermiş oluyoruz. Aynı zamanda ilçenin yaşam kalitesi de artıyor. Modern ve konforlu şehircilik için yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımız Melikgazi’mize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.