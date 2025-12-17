Başkan Palancıoğlu, Avrupa Birliği Toplantısı’nda Türkiye’nin Haklarını Savundu

Avrupa’dan ve Türkiye’den yerel yöneticilerin bir araya geldiği toplantıda, Türkiye ve Avrupa arasında ilişkileri güçlendirecek çeşitli çalışmalar ve yapılması gerekenlerle ilgili görüş ve tavsiyelerini paylaşan Başkan Mustafa Palancıoğlu, “3 yıl önce 4 Aralık'ta Kayseri'mizde Anadolu'da bu toplantıyı gerçekleştirmiştik. Bugün Avrupa Bölgeler Komitesi'nin 33. toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılar hem Türkiye hem Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilişkilerin gelişmesine vesile oluyor. Avrupa-Türkiye ilişkileri uzun süredir maalesef adalet ve eşitlik temelinden uzaktır. Ben yaklaşık 10 yıldır Avrupa Konseyi toplantılarına katılarak, ülkemizi temsil ediyorum. Türkiye özellikle FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele etmiş ve etmeye devam edecektir. Şu anda artık herhangi bir sıkıntının ve güvenlik sorununun yaşanmadığı bir ülke konumuna gelmiştir. Özellikle son yüzyılın en büyük depremini yaşamış ve bu yaraları saran bir ülkeden bahsediyoruz. Birçok ülkenin cesaret edemeyeceği yaklaşık 500 bine yakın konut inşa edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye farklı krizleri yönetmek zorundadır. Bugün Türkiye bulunduğu konum itibariyle Avrupa ile Asya arasında köprü konumunda, çevresinde savaşların devam ettiği bir ülkedir. Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki masum sivillerin ölmesine sebep olan savaşı durdurmaya gayret eden, arabuluculuk yapan bir ülkedir.” dedi.

“Avrupa Gazze ile ilgili niye hiçbir şey yapmıyor?”…

Toplantıda önemli önerilerde bulunan Başkan Palancıoğlu, “Tabii benzer şekilde Avrupa'da bir konu çok gündeme gelmiyor. Demokratik haklardan bahsediyoruz ama demokrasi eğer Avrupa'da işliyorsa masum 50 binin üzerinde bir sivilin öldüğü Gazze ile ilgili niye hiç kimse bir şey yapamıyor niye bahsedemiyor. Savunmasız bir ortamda Gazze ile ilgili Avrupa Birliği'nin duruşunu net bir şekilde görmek isterdim. Biz Ukrayna'daki, Rusya'daki sivil ölümlerine de karşıyız. Dolayısıyla bu tür konuların Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini zedelememesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestliğinin sağlanması, kurumsal ve şeffaf diyalog kanallarının açılması son derece önemli. Şu anda sanayicilerimizin özellikle Avrupa'ya girişi, vize alması çok zorlaşmıştır. Özellikle bazı sanayici gibi kitlelerin ülkeler arası seyahatinin, akademisyenlerin de hakeza öne çıkması ve bunlara yardım edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

“Türkiye Gibi Güçlü Bir Ülkenin Avrupa Birliği'ne Katacağı Çok Şey Var…”

Gündem başlıkları ne olursa olsun iletişim ve diyaloğun sürdürülmesinin her zaman en doğru ve en yapıcı yol olduğuna inandığını belirten Başkan Palancıoğlu, “Şu anda Avrupa Birliği'nin en önemli ayaklarından birisi yerel ve bölgesel yönetimler. Ben bizzat toplantılara katılıyorum. 4 Kasım'da Brüksel’de Avrupa Birliği Genişleme Zirvesinde temsilcilerin çoğu genişlemenin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu kabul etmiştir. Yani Avrupa Birliği’ne giriş sürecinin kolaylaştırılması lazım. Türkiye yıllardır sabırla bekliyor. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin Avrupa Birliği'ne katacağı çok şey var. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye çok şey katacağını düşünüyorum. Avrupa Birliğine katılım sürecinde Türkiye üzerine düşeni yapmıştır. Bu sürece Türkiye olarak büyük katkı sunmaktayız. Avrupa Birliği'nin de desteklerini bekliyoruz.” diye konuştu.

Türkiye'de özellikle iklim alanında çok büyük başarılar elde edildiğini kaydeden Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Son dönemde özellikle çevre ve iklim değişikliği başlığı adı altında Avrupa Birliği'nin 2025 yılı ilerleme raporunda da belirtildiği gibi Türkiye'de Avrupa Birliği ile ilgili özellikle iklim alanında çok büyük başarılar sağlanmıştır. İklim Değişikliği Başkanlığı kurulmuştur. Belediyelerde iklim değişikliği müdürlüğü, geri dönüşüm müdürlüğü, sıfır atık müdürlüğü kurulmuştur. Kayseri'deki Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanıyım. Sürekli iklim değişikliğine uyum sürecinde sıfır karbon politikası gereği yeşil dönüşüme uygun üretim yapmak için altyapıyı hazırlıyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye açısından son derece önemli. Aynı zamanda önümüzdeki yılda 2026'da İklim Değişikliği Zirvesini Türkiye’de gerçekleştirecek ve sizleri misafir edeceğiz. Biz belediye olarak Türkiye'de belki nadir sayıda geri dönüşüm çalışması yapan belediyeden bir tanesiyiz. Yaklaşık 600.000 nüfuslu ilçede geri dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca enerji tasarrufu gibi çalışmalar da yapıyoruz. Parklarımızda güneş enerjisi ile çalışan ışıklandırma ve enerji tasarrufuna uygun altyapı çalışmaları yapılmaktadır. AB’den aldığımız hibe ile tarımda yer altından suyun çıkarılmasını güneş enerjisi ile destekliyoruz. Çevre atıklarını toplarken kullandığımız araçların güneş enerjisi ile çalışan araçlar olması ve güneş enerjisi panelleri kurulumları ile ilgili de destek aldık.” dedi.

“Aslında Avrupa Birliği ülkeleri ile yerel yönetimler olarak aile yapısını koruyucu önlemler almamız lazım.” diyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Gençlerin eğitimiyle alakalı, boşanmaları durdurmak, parçalanmış aile çocukları ile alakalı çalışmalar yapmamız, psikolojik destekler vermek lazım. Özellikle yaşlıların sahiplenilmesi gibi konulara ağırlık vermemiz lazım. Gençler bizim için önemli. Ben bir akademisyenim. Dolayısıyla gençlerin eğitimi de son derece önemli. Şu anda Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. 26 adet okul yaptım. Bunlardan biri Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi. 18 adet kütüphane yaptım. Gecemiz gündüzümüz çocuklarla ilgili. Çocuklarımız ve gençlerimizi mutlaka geleceği iyi hazırlamamız lazım. Avrupa Birliği ülkeleri ile gençler arasında birçok programlar var, bunu arttırılması lazım. Özellikle de yerel ve bölgesel yönetimler üyesi olarak söylüyorum. Belediyeler arasındaki değişim programlarına finans desteği başlatılmalı. Yerel yönetimlerin AB ile iş birliği süreci ve demokratik yönetişim konularının ele alındığı toplantıda verdiğimiz önemli mesajların, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki diyaloğu güçlendirmesini ve geleceğe katkı sunmasını diliyorum. İnşallah sizleri Kayseri'de tekrar ağırlamak mümkün olur.”