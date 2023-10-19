Başkan Palancıoğlu, Avrupa Konseyi'nde Filistinli mazlumların sesi olacak

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Toplantısı'na katılarak Filistinli mazlum vatandaşların haklarını savunacak.

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  • 19.10.2023 14:42
  • Güncelleme: 19.10.2023 15:32
Başkan Palancıoğlu, Avrupa Konseyi'nde Filistinli mazlumların sesi olacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Toplantısı’na katılarak Filistinli mazlum vatandaşların haklarını savunacak.

Avrupalı parlamenterlere Filistin’de yaşanan katliam konusunda görüşlerini bildireceklerini söyleyen Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Avrupa Konseyi’nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye’yi temsil eden 18 belediye başkanından birisi olarak 9,5 yıldır görev yapmaktayım. Her 6 ayda bir Strazburg’da Avrupa Konseyi’nde toplantılar yapılmakta. Biz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, çıkarlarını savunmak üzere Avrupa Konseyi’ni toplantılarına gidiyoruz. Maalesef son 12-13 gündür Filistin’de yaşanan katliam, İsrail’in yaptığı vahşet bizleri üzüyor. 23 ila 27 Ekim tarihleri arasında yapılacak Avrupa Konseyi’nde Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunacağız. İsrail’in bu vahşeti ve zulmü durdurması için elimizden gelen çalışmalar yapacağız. Tabii Avrupa Konseyi 47 ülkenin 350 üyesiyle temsil edildiği büyük bir organizasyon. Dolayısıyla burada güçlü bir şekilde ülkemizi temsil etmek, ülkemizin meselelerine, mazlum insanların meselelerine değinmek ve sahip çıkmak son derece önemli. Biz de Konsey’de önemli bir görevi temsil ederek Melikgazi’mizi ve ülkemizi en iyi şekilde Avrupa Konseyi’nde temsil edeceğiz. Umarım başarılı bir toplantı olur” dedi.

İHA

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