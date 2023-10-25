Başkan Palancıoğlu Avrupa Konseyi'nde müjde verdi: 'Avrupa Birliği'nin toplantısı Aralık ayında Kayseri'de yapılacak'

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 45. Genel Kurulu toplantıları için Fransa’nın Strazburg şehrinde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 4 ve 5 Aralık 2023 tarihinde Kayseri’de ilk kez Avrupa Birliği’nin bir toplantısının olacağını vurguladı.

Avrupa Konseyi’nde düzenlenen toplantılar hakkında açıklama yapan Başkan Palancıoğlu, "Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler toplantısına katılarak ülkemizin sesi olmaya devam ediyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, çıkarlarını savunmak üzere 9,5 yıldır Avrupa Konseyi toplantılarına katılıyorum. Dün Strazburg Daimi Temsilcisi Büyükelçimiz Nurdan Bayraktar Golder’ın Türkiye Ulusal Heyetine verdiği resepsiyonuna, ardından Türkiye Belediyeler Birliği’nin koordinasyon toplantısına katıldım. Konsey’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel bir resepsiyon düzenledik. Böylece büyük bir temsile imza attık. Buradan bir müjde vermek istiyorum. 4 ve 5 Aralık 2023 Pazartesi ve Salı günü Bölgeler Komitesi’nin toplantısını Kayseri’de yapacağız. 45-50 kişilik bir ekip Kayseri’ye gelecek. İlk defa Avrupa Birliği’nin bir toplantısı Kayseri’de yapılmış olacak. Hayırlı olsun. Mehmet Özhaseki Bakanımız zamanında Strazburg çok stratejik bir şehir olduğu için Kayseri ile ’Kardeş Şehir’ anlaşması ile kardeş olmuştu. Burası hem Anadolu’nun hem Kayserili hemşerilerimizin çok yoğun olduğu bir bölge. Ülkemizi de şehrimizi de Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" dedi.