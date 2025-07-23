Başkan Palancıoğlu Basın Bayramını Kutladı

Başkan Palancıoğlu kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"24 Temmuz 1908 tarihi bilindiği üzere ifade özgürlüğünün önündeki sansürün kaldırıldığı önemli bir gün. Basın özgürlüğünden sonra bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. Demokrasiyle yönetilen toplumlarda haberleşme özgürlüğü son derece önemlidir. Basın mensuplarımız çeşitli basın organlarında habercilik faaliyetini sürdürüyor. Bu faaliyetleri sürdürürken çeşitli fedakârlıklarda bulunuyor ve yeri geldiğinde canları pahasına işlerini yapmaya çalışıyorlar. Basın mensuplarımızın şehrimizin tanıtımı, hemşerilerimizin bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve Melikgazi ilçemizin hizmetlerinin duyurulması noktasındaki önemli katkıları oluyor. Birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren yerel ve yaygın tüm basın kuruluşlarına ve mensuplarına bu vesileyle de teşekkür ederim. Ülkemizin ve şehrimizin geleceği için çalışan, vatandaşlarımızın doğru habere ulaşmasını sağlayan basın emekçilerinin gününü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum."