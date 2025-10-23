Başkan Palancıoğlu: “Belediye adını kullanan dolandırıcılara dikkat”

  • Haberler
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilere karşı uyarıda bulundu. Başkan Palancıoğlu: “Dolandırıcılara dikkat. Melikgazi Belediyemizin adını kullanıp vatandaşlarımızın aranarak "Melikgazi Belediyesi'nden arıyoruz; kombi için ödeme yapmanız gerekiyor" şeklinde taleplerle mağdur edildiği yönünde ihbarlar almaktayız. Bu tür aramaların Melikgazi Belediyemizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Lütfen bu tür yalanlara ve dolandırıcılara itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

