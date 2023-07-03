Başkan Palancıoğlu Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

PAYLAŞ
  • 03.07.2023 15:52
  • Güncelleme: 03.07.2023 17:37
  • 54
Başkan Palancıoğlu Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

Mesai arkadaşlarının gayretleri ile beraber 4 yılda Melikgazi’de başarılı işler yaptıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; "Bayram sonrası ilk mesai günümüzde İnecik, Yeniköy Park ve Bahçeler Şantiye’mizde, belediye hizmet binası ile ek hizmet binasında alın terleriyle emek veren kıymetli mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık. Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı müstesna günler. Belediye çalışanlarımız Kurban Bayramında halka her zamankinden daha fazla fedakârca hizmet etti. Çok şükür hizmet aksamadan devam etti. Belediye vatandaşlar için varsa, belediye personeli de vatandaşlara hizmeti en iyi şekilde yerine getirmek için var. Bu gayreti de bayramda ekip ruhunun en güzel bir örneği ile gösterdik. Belediye olarak bizden hizmet bekleyen herkese ulaşmamız gerekiyor. Bu hizmetleri halka ulaştırmamıza aracı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Melikgazi olarak biz büyük bir aileyiz. Çalışmalarımızda emeğini ve alın terini esirgemeyen tüm personelimizin bayramını kutluyorum. Rabbim sağlık ve birlik içinde nice bayramlara bizleri eriştirsin" dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Bilim Merkezi'nde 'Temmuz ayı etkinlikleri'

Kayseri Bilim Merkezi'nde 'Temmuz ayı etkinlikleri'

Başkan Büyükkılıç, belediye personeliyle bayramlaştı

Başkan Büyükkılıç, belediye personeliyle bayramlaştı

Çatakdere ve Başakpınar'da Hem Bayramlaşma Hem Şenlik

Çatakdere ve Başakpınar'da Hem Bayramlaşma Hem Şenlik

Döviz, bayram sonrasına yükselerek başladı

Döviz, bayram sonrasına yükselerek başladı

Kayserispor sezonun ilk idmanını Perşembe günü yapacak

Kayserispor sezonun ilk idmanını Perşembe günü yapacak

Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı

Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

5
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

6
Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Jet grout yöntemi ile zemin sorunu olmayacak'

“Jet grout yöntemi ile zemin sorunu olmayacak”

Benzine büyük zam kesinleşti

Benzine büyük zam kesinleşti

DAHA FAZLA
Çolakbayrakdar'dan çiftçilere hububat eleme ve paketleme tesisi müjdesi

Çolakbayrakdar’dan çiftçilere hububat eleme ve paketleme tesisi müjdesi

Kocasinan'da Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Kocasinan'da Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Başkan Palancıoğlu Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı

Başkan Palancıoğlu Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı

Kayseri Bilim Merkezi'nde Temmuz ayı etkinlikleri

Kayseri Bilim Merkezi’nde Temmuz ayı etkinlikleri

Traktör ile tır çarpıştı: 2 Yaralı

Traktör ile tır çarpıştı: 2 Yaralı