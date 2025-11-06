Başkan Palancıoğlu: 'Belediyemizin dörtte bir bütçesi temizliğe gidiyor'

Melikgazi Belediyesi tarafından kapsamlı sonbahar temizliği başladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Melikgazi Belediyesi olarak sürekli 58 mahallemizde 365 gün temizlik yapıyoruz. Çöpleri topluyoruz, sürekli kamyonlarımızdan süpürüyoruz. Bütün yollarımızı günde yaklaşık 700 kilometre yol süpürüyoruz. Sonbahar temizliği kapsamında toplu temizlik çalışmamız var. Şu anda da Ambar mahallemizde ağaç işleri bölgesindeyiz. Temizlik bizim şu anda en çok sorun yaşadığımız maalesef konu. Birincisi belediyemizin dörtte bir bütçesi temizliğe gidiyor. Her gün temizliyoruz, her gün kirleniyor. Artık cezai müeydeler zorunlu hale geldi. Esnaflardan da, vatandaşlarımızdan da ricamız lütfen Melikgazi'yi temiz tutalım. Çöpleri çöp konteynerine atalım. Dışarıya atık atmayalım, harfiyat atmayalım. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak sokaklarda öyle temiz tutalım. Biz de bütün personelimizle Melikgazi'nin daha temiz olması için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çalışmalarınız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.