Başkan Palancıoğlu, Birleşik Kafkasya Derneği'nde depremzedelerle bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Birleşik Kafkasya Derneği ile verdiği iftar yemeğinde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 19.04.2023 12:55
  • Güncelleme: 19.04.2023 13:16
  • 53
Başkan Palancıoğlu, Birleşik Kafkasya Derneği'nde depremzedelerle bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Birleşik Kafkasya Derneği ile verdiği iftar yemeğinde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Her sene geleneksel olarak Birleşik Kafkasya Derneği ile iftar yemeğinde bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Toplumsal barışa ve birlikteliğe ayrıca önem veriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olmak toplumsal dayanışmayı gerçekleştirir. Bizleri muhabbetle kucaklayan, iftar sofralarını bizimle paylaşan kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yüzyılın felaketi deprem hepimizde derin acılar bıraktı. Bizzat deprem bölgelerinde çalışarak depremzede şehirlerimizin yanına olmaya çalıştık. Elimizden gelen her türlü desteği sağladık. Depremler bize bir kez daha gösterdi ki, arama kurtarma çalışmaları çok önemli. Bizde bu kapsamda Melikgazi Belediyesi olarak arama kurtarma ile ilgili eğitimler zinciri düzenleyeceğiz. Hem belediye personelimiz hem de katılmak isteyen gönüllülerden bir ekip kuracağız. Önemli olan toplumun hazırlıklı olması. Her zaman depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde bir sonraki Ramazan’a da sağlıkla, huzurla ulaştırsın. Rabb’im, birliğimizi daim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin” dedi.

Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü ise, “Değerli Başkanıma katılımları için çok teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bıraktı. Başkanım yaptığı işlerle çok hayır duası alıyor. Başkanımız deprem bölgelerine ilk günden beri destek oldu. Canla başla gece gündüz yaraları sarmak için çalıştı. Allah razı olsun” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Şekercilerde bayram yoğunluğu

Şekercilerde bayram yoğunluğu

Büyükşehir, Ramazan Bayramı'na hazır

Büyükşehir, Ramazan Bayramı'na hazır

Hulusi Paşa Sahuru emekçilerle yaptı

Hulusi Paşa Sahuru emekçilerle yaptı

Ertekin: 'İktidar değişikliği olursa gidecek bir kişi var, o da Alpaslan Baki Ertekin'

Ertekin: 'İktidar değişikliği olursa gidecek bir kişi var, o da Alpaslan Baki Ertekin'

Büyükşehir'den mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Büyükşehir'den mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Başkan Büyükkılıç, koltuğunu çocuklara devretti

Başkan Büyükkılıç, koltuğunu çocuklara devretti

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çetin Arık'tan CEO Ertekin'e: 'Dava açmayan namerttir'

Çetin Arık’tan CEO Ertekin’e: “Dava açmayan namerttir”

Bayram ikramlıkları kuruyemiş ve Türk kahvesi yoğun ilgi görüyor

Bayram ikramlıkları kuruyemiş ve Türk kahvesi yoğun ilgi görüyor

DAHA FAZLA
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Esnaf: 'Vatandaş fiyat artışlarına her geçen gün alışıyor'

Esnaf: “Vatandaş fiyat artışlarına her geçen gün alışıyor”

Otobüs bilet fiyatları yüzde 30 arttı

Otobüs bilet fiyatları yüzde 30 arttı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, koltuğunu küçük Esila'ya devretti

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, koltuğunu küçük Esila'ya devretti

Bayram öncesi kolonyalar Başkan Büyükkılıç'tan

Bayram öncesi kolonyalar Başkan Büyükkılıç'tan