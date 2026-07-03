Başkan Palancıoğlu: Bu proje tüm Türkiye'ye yayılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla resmi açılışı yapılan Çarşı Melikgazi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Palancıoğlu, “Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla birlikte Çarşı Melikgazi'nin resmi açılışını yapmış olduk. Burada tabii Kayseri'nin yerel firmaları, yerel ürünlerinin bir arada, nezih ortamda bulunduğu Tarım İl Müdürlüğü'müzün de kontrollerinin yapıldığı çok şık, Avrupavari bir tesisin açılışını yapmış olduk. Sayın Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı Bey de çok mutlu oldu. Burayı örnek proje olarak gösterdi. Zannediyorum ben her zaman söylüyordum. Bizim açılışımızdan sonra bu proje Türkiye'ye yayılacak. Bakan Bey'in de şu anki öngörüsü öyle. Bundan sonra bütün şehirlerde Çarşı Melikgazi benzeri projeleri görmeye başlayacağız” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Palancıoğlu, “Burası şu açıdan önemli. Ticaretin kalbi ve kültürü olarak bilinen Kayseri'de ticari altyapıyla birlikte bu Çarşı Melikgazi farklı bir formata inşallah ulaşmış olacak. Daha profesyonel, daha nezih ortamda ürünlerin satıldığı, Kayseri'nin en iyi şekilde temsil edildiği bir nokta. Dolayısıyla burada mantıdan pastırma ve sucuğa, Kayseri'nin kahvesinden işte tatlısına kadar tüm gıda ürünlerinin bulunduğu, Türkiye'nin ilk gıda alışveriş merkezi olarak Çarşı Melikgazi hayata geçti. Vatandaşlarımız da, esnaf da oldukça memnun. İnşallah burası Kayserililerin, hemşehrilerimizin desteğiyle de daha güzelleşecek, büyüyerek devam edecek” ifadelerini kullandı.