Başkan Palancıoğlu: “Çarşı Melikgazi, Kayseri’nin yeni aksesuarı”

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi’de Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu ve Meclis üyelerini ağırlayarak Çarşı hakkında bilgiler verdi. Melikgazi’nin vizyoner projeler ile ilçede hizmet verdiğini ve farklı birçok projenin hayata geçtiğini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak birçok projemiz var. En farklı projelerimizden biri de Çarşı Melikgazi oldu. Son aşamaya geldik. Firmalarla da anlaştık; önümüzdeki hafta sözleşmeleri imzalamaya başlıyoruz. Burası 7000 metrekare alana oturan 5.500 metrekare kapalı alanda yaklaşık 70 adet irili ufaklı iş yeri olan gıda AVM diyebileceğimiz bir proje. 150’nin üzerinde aracın park edeceği otoparkı, elektrikli araç şarj istasyonu, çeşitli etkinliklerin yapılacağı mekanları, açılıp kapanan çatı sistemi ve GES gibi birçok imkânı bulunuyor. Burası Kayseri’nin yeni aksesuarı. Kayseri’ye gelen misafirlerin ziyaret edeceği, alışveriş yapacağı bir lokasyon. Özellikle Kayseri'nin markalarını ve ürünlerini burada tanıtmak istiyoruz. Kayseri başta olmak üzere Türkiye’ye mal olmuş birçok markanın yöresel ürünleri ve diğer bazı ürünler burada satışa sunulacak. Ayrıca meyve sebze firmaları da yer alacak. Bunun haricinde içerisinde bizim işleteceğimiz iki adet tesis de olacak. Biri Sofra Melikgazi adında bir restoran. Kayseri’nin yöresel mutfağını burada temsil edeceğiz. Yağ mantısı, yağlama, kurşun aşı, arabaşı gibi yöresel yemekleri burada vatandaşlarımıza sunacağız. Bir de 600 metrekare büyüklüğünde ‘Kafe Melikgazi’ adında bir yerimiz var. Çarşı Melikgazi’nin üst katında yeme içme bölümü de olacak. Bunun için birkaç firmayla anlaştık. Aynı bir AVM mantığında sabah açılıp, akşam kapanacak. 7 gün hizmet verecek. Özellikle meyve sebze ürünleri burada yoğunlukta satılacak. Kayseri Hörmetçi’nin kaymağı, Cırgalan'ın biberi, Akkışla’nın koyun yoğurdu gibi özel ürünleri de inşallah burada satacağız. Kadın kooperatifleri başta olmak üzere Kayseri’ye hitap eden ürünleri de biz alıp burada satalım istiyoruz” ifadelerini kullandı.