Başkan Palancıoğlu: “Coğrafi işaretli bütün ürünlerimiz Çarşı Melikgazi’de bulunabilecek”

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yol Açık programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Çarşı Melikgazi ile ilgili son sürece girildiğini ifade eden Başkan Palancıoğlu, firmalardan gelen talepleri almaya başladıklarını söyledi ve “Bazı firmalarla sözleşme aşamasına geldik, önümüzdeki 2 hafta içerisine sözleşme işlerini de tamamlamış olacağız. Proje gayet iyi ilerliyor ve firmalar yıl sonuna kadar reyonlarını yetiştirebilirler ise yeni yıla Çarşı Melikgazi’yle gireceğiz. Kayseri için yeni bir heyecan yaratacak proje olduğuna inanıyoruz. Kasım ayı itibariyle temelini atmamızın üzerinden tam 3 yıl geçmiş olacak ve bu süre zarfı içerisinde projeyi tamamlama noktasına geldik” dedi.

Başkan Palancıoğlu, firmaların yanı sıra Melikgazi Belediyesi’nin de stantlar arasında yer alacağını, Akkışla’nın koyun yoğurdundan, Yeşilyurt kaymağından Cırgalan’ın biberine kadar pek çok yerli ürünün bulunabileceğini söyleyerek “Başta coğrafi işaretli ürünlerimiz olmak üzere Çarşı Melikgazi’de temsil edilecek ve belediyemizin Sofra Melikgazi adı altında yeme içme alanları da olacak” diye konuştu.