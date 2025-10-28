Başkan Palancıoğlu: “Cumhuriyet 102 yıldır sönmeyen bir meşale!”

Mesajında, bağımsızlığından taviz vermeyen aziz Türk Milletinin, imkansızlıklar içerisinde kazanmış oldukları bağımsızlık mücadelesinin zaferinin gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet, 102 yıldır sönmeyen bir meşale. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri. Aziz milletimizin inanç ve kararlılıkla, her türlü zorluğa göğüs germesinin sonucunda kazanılmış büyük bir zafer. Bizlere ecdadımızdan miras kalan Cumhuriyetimize sahip çıkıyor; 102. yıl dönümünü yaşamanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, birlik ve beraberlik duygularıyla, tek yürek olarak, çalışarak, üreterek yaşatmaya, korumaya var gücümüzle devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta "Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.” diyen, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor; Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümünü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.”