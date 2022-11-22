Başkan Palancıoğlu, Erasmus öğrencilerini ağırladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde eğitim gören uluslararası Erasmus öğrencilerini ağırlayarak, Kayseri ve Melikgazi hakkında bilgi verdi.

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  • 22.11.2022 10:00
  • Güncelleme: 22.11.2022 10:17
Başkan Palancıoğlu, Erasmus öğrencilerini ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde eğitim gören uluslararası Erasmus öğrencilerini ağırlayarak, Kayseri ve Melikgazi hakkında bilgi verdi.

Şehrin tanıtımı için oldukça faydalı olan eğitim programında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Erciyes Üniversitemiz gerçekten uluslararası anlamda da birçok öğrencinin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi yaptığı bir üniversite haline geldi. Ben de orada uzun süre öğretim üyesi olarak görev yaptığım için sağ olsun hocalarımız öğrencilerle birlikte bizleri ziyaret ediyor. Öğrencilerimize Türkiye hakkında bilgileri veriyoruz. Elimizden geldiğince üniversitemize de destek oluyoruz. Tabii Türkiye farklı ülkelerden hem Avrupa Birliği ülkelerinden hem diğer ülkelerden birçok öğrencinin uğrak yeri. Böylece ülkemize en iyi şekilde tanıtmış oluyoruz. Medeniyetimizi ve kültürümüzü anlatıyoruz. İnşallah bundan sonra da üniversitelerimizin bu şekilde uluslararası öğrencilerin burada okuyup ülkelerine dönme konusunda büyük faydaları olacak. Bizde elimizden geldiğince destekleyeceğiz” dedi.

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İHA

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