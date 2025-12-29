Başkan Palancıoğlu, 'Fidan değil ağaç dikiyoruz'

Melikgazi Belediyesi tarafından ilçede ağaçlandırma faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda yenilenen Altınoluk fidanlığında yeni alınan ağaçları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Altınoluk fidanlığımızda yeni gelen ağaçlarımızı inceledik. Biz Melikgazi Belediyesi olarak ‘Fidan değil ağaç dikiyoruz’. Bu ağaçlarımız 15-20-25 yaşındaki ağaçlar. Burada binlerce çınar ağacımız, binlerce bitkimiz var ve burası yemyeşil. Bu ağaçlarımızı Melikgazi’mizi daha da yeşillendirmek ve yeni parklarımıza dikmek için kullanacağız. Ağaçlar oldukça büyük, her bir saksıyı 10 kişi ancak kaldırabiliyor. Ağaçlar yerinden vinçlerle kaldırılıyor. Her biri en az 7-8 metre boyundaki çınarlarımız büyüyecek 400-500 yıl Kayseri'ye yeşillik olacak. Birçok ağaç ve süs bitkisi aldık. Bunları ihale sonucunda her birini tek tek seçerek aldık. İnşallah 2026 yılı Melikgazi için ağaçlandırma yılı olacak. 2025'te de birçok park yapmıştık. İlçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Refüjlerimiz ve kavşaklarımızı ışıklandırıyor ve yeşillendiriyoruz” şeklinde konuştu.