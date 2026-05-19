Başkan Palancıoğlu, 'Gençlerimizin hayallerine dokunmaya devam edeceğiz'

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Gençleri merkeze alan projeleri ile onları mutlu ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Yerel yönetimler olarak şehirleri imar ederken nesilleri de ihmal etmememiz lazım. Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu, GÖKTİM Melikgazi, Sanat Melikgazi, konserler, doğa yürüyüşleri, İngilizce kampları, futbol turnuvaları, çeşitli meslek ve sanat kurslarımız, yaz sinemaları gibi sosyal ve kültürel aktivitelerin yanı sıra rekor sayıda okullar, ilçenin her köşesini donatan Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, teknoloji atölyeleri, TEKNOFEST destekleri gibi birçok hizmetimiz gençlerimize hitap ediyor. Gençlerimizin hayat kalitelerinin artması için nitelikli bir eğitim ve donanımlı yetişmeleri şart. Birçok gözde projemizle gençlerimizin her alanda yanında olmaya çalışıyoruz. Çünkü gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan en iyi yatırımdır. Gençlerimizi çok seviyor ve geleceğimiz için onlara çok güveniyoruz. Aydınlık yarınlarımız gençlerinin elindedir. Melikgazi Belediyesi olarak genç dostu belediyecilik anlayışımızla her zaman olduğu gibi yine gençlerimizin yanında olmaya, gençlerin hayallerine dokunan birçok projemiz ile onlara destek vermeye devam edeceğiz. Büyük emek verdiğimiz gençlerimizin de ülkemiz için çok çalışacağına, Cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkacağına inancım tamdır. Bu vesile ile tüm geçlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum" diye konuştu.