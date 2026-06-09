Başkan Palancıoğlu 'Gülük Sosyal Tesisi, sosyal tesislerimiz içerisinde bir numara konuma geldi'

Melikgazi Belediyesi Gülük Sosyal Yaşam Merkezi Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi. Açılış kurdelesini kesimi ile birlikte Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

Etkinlik kapsamında ayrıca Türk Seramik Sanatçısı ve Ressam Günseli Kato'nın katılımıyla "Emeğin ve Kadının Hikayesi" konulu söyleşi programı gerçekleşti.

Programda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Buralar bizim kalemiz olsun. Gülük Sosyal Tesisleri'nde inşallah başlattığımız bu çalışmaları tüm sosyal tesislerimizi yenileyerek devam ediyoruz. Biliyorsunuz birçok sosyal tesisimiz var. Bu tesislerimiz kullanıla kullanıla eskimiş. Biraz da modernize etme haricinde yeni fonksiyonlar da yüklüyoruz inşallah. Sosyal tesislerimize sizin sahip çıkmanız önemli. WhatsApp hattımız var. WhatsApp hattına ihtiyaçları söyleyin. Bakın, sizler bizim müfettişimiz olun, takipçimiz olun. Yolda çökme varsa, parkta sıkıntı varsa, şu elektrik lambası yanmıyor bazen, değil mi? Beklemeyin. Fotoğrafını çekin, WhatsApp hattına gönderin. Bu sayede biz elektrik idaresine hemen başvuruyoruz, o lambayı tamir ettiriyoruz. Yani mahalleye sahip çıkmak demek, eğer mahallede sokak köpeği varsa hemen fotoğrafını çekin. ‘Bizim şurada sokak köpeği var’ deyin, hemen aldıralım. Çukur varsa kapattıralım, parkla ilgili sıkıntı varsa... Bakın, parklara sizin sahip çıkmanız bayanların önemli. Hani gün yapıyorsunuz ya. Parklarda yapın. Yani günlerinizi hangi parkımız kötüyse güzelleştirelim ama oraya sahip çıkın. Bakın, parka sahip çıkmazsak tinerciler sahip çıkıyor, yaramazlık yapan gençler sahip çıkıyor. Eğer biz o parka sahip çıkarsak parka kalite gelir. Kamelyalarımız, banklarımız yanmaz, parkı tahrip etmezler. Dolayısıyla mahalleye lütfen sahip çıkalım. Gülük Sosyal Tesislerimiz inşallah sizlere hizmet etmeye devam edecek. Ben tekrar ekip arkadaşlarıma, emeği geçen inşaat sürecinden çalıştırılmasına kadar teşekkür ediyorum. Şu anda hakikaten bizim sosyal tesislerimiz içerisinde bir numara konuma geldi. Bunda da sebep sizsiniz çünkü siz buraya geliyorsunuz, eğitimlerden memnunsunuz. Memnuniyetsizlikler varsa, ihtiyaç varsa burada buraya sahip çıkın. Eksiği gediği ne varsa söyleyin, inşallah bura sizin emrinizde.” ifadelerini kullandı.