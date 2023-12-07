Başkan Palancıoğlu, havacılık tarihinin yeniden yazılacağı lisede inceleme yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tamamlanmasıyla Kayseri'de havacılık tarihinin yeniden yazılacağı Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

PAYLAŞ
  • 07.12.2023 11:51
  • Güncelleme: 07.12.2023 11:56
Başkan Palancıoğlu, havacılık tarihinin yeniden yazılacağı lisede inceleme yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tamamlanmasıyla Kayseri’de havacılık tarihinin yeniden yazılacağı Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

“Bu lise, havacılık alanında büyük bir katma değer ve büyük bir yatırım”

Türkiye’ye örnek olacak Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’nin inşaatının tüm hızıyla ilerlediğini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “Okulumuzun temelinin atılmasının üzerinden daha çok geçmeden kaba inşaatı bitme aşamasına geldi. Burası Kayseri’nin en önemli liselerinden biri olacak. Burayı sadece meslek lisesi olarak düşünmeyin. Burası bir Fen Lisesi gibi, yabancı dilde eğitim verecek. 11 atölyesi olan İHA’ların, SİHA’ların, roketlerin, füzelerin üretiminin yapılacağı başarılı gençlerin yetişeceği güzel bir okul olacak. Burası uygulamalı eğitimlerin de olduğu ayrıca öğrencilerin staj yerlerinin de ayarlanacağı bir lise. Bu okuldan mezun olanlar Allah nasip ederse Türkiye’nin en nadide üniversitelerinin en güzel bölümlerine, farklı farklı mühendislik dallarına gidebilecek. Üniversiteye devam etmek istemeyenlere de iş garantisi sunacağız. İlçemizde 21 okul yapıyoruz ama bu okullar içerisinde bizi en çok mutlu eden ve Türkiye’ye örnek olacak meslek liselimiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemiz. İnşallah bu lisemiz bittiğinde en başarılı öğrenciler buraya gelecek ve Kayseri’nin geleceğine tekrar imza atılacak” dedi.

Başkan Palancıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burası 1926-28 yılları arasında kurulan Uçak Fabrikası’nın olduğu yerdi. Dolayısıyla 100 yıl sonra havacılık tarihi Kayseri’de tekrar canlanıyor. Kayseri’nin evlatları havacılık sektörüne bu şekilde girmiş olacak. Kayseri’nin istihdamı, uçak sanayisi ve teknolojisi yönünden önünü açacağını düşünüyorum. Türkiye’nin en nadide fakültelerine öğrenci yetiştirecek, onlara iş garantisi sağlayacak lisemiz Kayseri’mize ve Melikgazi’mize hayırlı olsun.”

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hem polis hem hakem

Hem polis hem hakem

Pınarbaşı ve Sarız'a 'doğal gaz' için ilk adım atılıyor

Pınarbaşı ve Sarız'a 'doğal gaz' için ilk adım atılıyor

Oruçreis kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2.Etap Temeli Atılıyor

Oruçreis kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2.Etap Temeli Atılıyor

Polinöropatinin 4 önemli belirtisi

Polinöropatinin 4 önemli belirtisi

Prof. Dr. Kadir Özköse: 'Mesnevi'yi okuyup Müslüman olan çok sayıda insan var'

Prof. Dr. Kadir Özköse: 'Mesnevi'yi okuyup Müslüman olan çok sayıda insan var'

Kayserispor 5. tura yükseldi

Kayserispor 5. tura yükseldi

Çok Okunanlar
1
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

2
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

5
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

6
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine ikinci indirim bekleniyor b

Motorine ikinci indirim bekleniyor b

Milletvekili Böhürler, 'Kayseri'de başkanlıklar için büyük bir değişim beklemiyorum'

Milletvekili Böhürler, “Kayseri’de başkanlıklar için büyük bir değişim beklemiyorum”

DAHA FAZLA
Kayserispor'un gençleri fırsatı iyi değerlendirdi

Kayserispor’un gençleri fırsatı iyi değerlendirdi

Ameliyatsız varis tedavisi mümkün mü?

Ameliyatsız varis tedavisi mümkün mü?

Ucuz Noter'de İşlem Yaptıranlar Panikde

Ucuz Noter'de İşlem Yaptıranlar Panikde

Başkan Palancıoğlu, havacılık tarihinin yeniden yazılacağı lisede inceleme yaptı

Başkan Palancıoğlu, havacılık tarihinin yeniden yazılacağı lisede inceleme yaptı

Başkan Yalçın gençlerle geleceği konuştu

Başkan Yalçın gençlerle geleceği konuştu