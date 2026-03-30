Başkan Palancıoğlu, 'Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin değeri 10-15 yıl içerisinde anlaşılacak'

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yetişecek olan gençlerin Türkiye’nin geleceğine, havacılık sistemine, uzayına, aynı zamanda savunma sanayine büyük katkılar sunacağına dikkat çekerek, “Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’nin değeri 10-15 yıl içerisinde anlaşılacak. Bir İran’a baktığımız zaman, İran’ın hava kuvvetleri yok, deniz kuvvetleri yok. Birçok aslında savunma sanayinde ekipmanı, alet edevatı yok, savaşacak gücü yok. Ama bir füzeyle İsrail’i, ABD’yi şu anda felç etmiş durumda. Şimdi burada da Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’nde yetişecek gençlerimiz Türkiye’nin geleceğine, havacılık sistemine, uzayına, aynı zamanda savunma sanayine büyük katkılar sunacak. Bu motivasyonla biz liseyi kurduk. Burada her sene 50 civarında gencimiz eğitim alacak. Şu anda bile Kayseri’de en başarılı okullarımızdan birisi haline geldi. 0.2 LGS puanıyla öğrenci aldık, 4’le kapattı. Çocuklar şu anda İngilizce hazırlık görüyorlar. Şu anda TUSAŞ’tan mühendisler haftada 3 gün Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri online eğitim veriyor bizim çocuklara. Bu çok önemli bir şey. Mesleğe girişte heyecan, motivasyon yakalasınlar, bu çocuklar burada iyi bir eğitim alsınlar. Bunun mücadelesini veriyoruz. 26 tane bilgisayar ve bu bilgisayarlar üniversitelerin çoğunda olmayan bilgisayarlar. İçinde de iki tane havacılıkta kullanılan tasarım yazılımları var. Lisemizin içerisindeki helikopteri inceleyen, fotoğraf çekinen çok öğrencimiz oluyor. Helikopterin iniş takımını, kalkış takımını diğer alet edevatını sökmeleri, takmalarını onların nasıl çalıştığını görmeleri ve geliştirerek devam etmeleri. İnşallah biz de burada mümkün oldukça TUSAŞ başta olmak üzere TEİ olsun, Alp Havacılık olsun tüm savunma sanayinde üretim yapan firmalardan hek edilen ya da parçaların sorunlu olduğu üretimde dışarı bırakılan parçalardan öğrencilerin eğitim almasını staj yapmasını sağlayacağız. İstanbul’da mayıs ayında savunma sanayi fuarı var. 50 çocuğumuzu oraya götüreceğiz, buradaki firmalar ile irtibat kurmalarını sağlayacağız. Şimdiden sayın Valimizle birlikte yaptığımız GÖKTİM Melikgazi projemiz var. Bu proje kapsamında TOMTAŞ başta olmak üzere tüm savunma sanayine havacılıkta çalışan firmalara bu öğrencileri tanıtıyoruz, alt yapısını oluşturuyoruz. Buradan mezun olan çocuklarımızı Allah nasip ederse bu firmalarda çalışmaya başlayacak. Eğer yapabilirsek, bunlardan çok başarılı olanlardan bir kısmını biz belediye bütçesinden finanse ederek yurt dışına dillerini geliştirmeye staja göndereceğiz. Yani farklı farklı çalışmalarımız var” şeklinde konuştu.