Başkan Palancıoğlu: 'İlçemizde daha kaliteli ve konforlu sağlık hizmeti sunacağız'

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’de son 7 yılda hayata geçirilen 16 aile sağlığı merkezi ile ilçenin sağlık altyapısının her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade etti.

Melikgazi'de özellikle artan nüfus yoğunluğundan dolayı ilçede birçok mahalleye sağlık merkezi kazandırdığını ve İnşaatı devam eden sağlık merkezlerinin olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi’nin geleceğini şekillendiren hizmet ve projeleri hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın ilçemizde daha kaliteli ve konforlu imkânlarla sağlık hizmetine kavuşmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda Melikgazi'de özellikle artan nüfus yoğunluğundan dolayı ilçede birçok mahalleye sağlık merkezi kazandırdık. İnşaatı devam eden sağlık merkezlerimiz de var. Yapmış olduğumuz yeni sağlık merkezlerimiz, hastanelerin yükünü azaltırken, vatandaşlarımızın da sağlık hizmetine erişimini doğrudan kolaylaştırıyor. Türkiye'deki sağlık standartlarının yükselmesine paralel olarak Melikgazi Belediyesi olarak biz de İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hayırseverlerimizle iş birliği halinde ilçemizde sağlık ihtiyacı kalmayacak kadar yatırım yaptık. Kayseri ve Melikgazi'mizde sağlık alanında her geçen yıl daha üst seviyelerde hizmet sunulmasına katkı sağlamak bizleri çok mutlu ediyor. Bütün sağlık yatırımlarımızı ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin eşit ve daha nitelikli sağlık hizmeti alması için yapıyoruz. Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler üretmek, sağlık hizmetlerine daha erişilebilir ve daha kaliteli hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Kayseri’mize, ilçemize kazandırdığımız sağlık yatırımlarımızın güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum.” dedi.