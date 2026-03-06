Başkan Palancıoğlu, 'Kadınlarımıza özel birçok hizmetimiz bulunuyor'

  • Haberler
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Sanat Melikgazi'de düzenlenen Kadınlar Günü Sergisi'ne katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz birçok projede kadınların fikirlerine öncelik veriyoruz. Kadınlarımıza özel birçok hizmetimiz bulunuyor. Bizler sadece bugün değil, yılın her günü kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılması için çalışıyoruz' dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Sanat Melikgazi’de düzenlenen Kadınlar Günü Sergisi’ne katılarak belediye bünyesinde çalışan kadın personel ile bir araya geldi.

Sanat Melikgazi’de bir araya geldiği kadın personelin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Palancıoğlu, “Kadınlar toplumun her alanında büyük emeğe sahipler. Kadın deyince öncelikle aklımıza annelerimiz, eşlerimiz geliyor. Rabbim herkesin yuvasını huzurlu ve daim etsin. Melikgazi Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz birçok projede kadınların fikirlerine öncelik veriyoruz. Kadınlarımıza özel birçok hizmetimiz bulunuyor. Bizler sadece bugün değil, yılın her günü kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılması için çalışıyoruz. Belediyemizin hayata geçirdiği birçok projede sizlerin imzası var. Sizlerin yüzünün gülmesi demek, ailenin de yüzünün gülmesi demek. Dolayısıyla da belediyede çalışan kadın personelimizin de yüzünün gülmesini istiyoruz. Bugünü özel bir projemiz olan Sanat Melikgazi'mizde sizlerle bir araya geldik. Burası çok güzel bir tesis oldu. Burada el sanatları, seramik, takı tasarım, müzik, tezhip gibi konularda ustalaşacak kadınlarımıza farklı bir kapı açacağız. Buraya nitelikli ve yeteneği olan insanları alacağız. Burada çeşitli sergiler düzenleyeceğiz. Tesbih sergisi, kalem sergisi, heybe sergisi, karikatür sergisi gibi.  Ben bu vesile ile özverili çalışmalarınız için teşekkür eder, Dünya Kadınlar Günü’nüzü tebrik ederim.” dedi.

Başkan Palancıoğlu program sonunda, el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergiyi gezerek, ürünleri inceledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Haber Merkezi

