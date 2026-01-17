Başkan Palancıoğlu, kar küreme aracıyla yol açma çalışmalarında
Kayseri’de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kar temizleme ekiplerini harekete geçirdi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, kar temizleme ekipleri ile birlikte Eskişehir Bağları Osmanlı, Selçuklu ve Danişmentgazi Mahallesi’nde kar temizleme çalışmalarına katıldı. Yarı yıl tatilinin ilk gününde velilere de çağrıda bulunan Başkan Palancıoğlu, “Herkese hayırlı sabahlar. Güzel hafta sonları diliyorum. Okullarımız tatil oldu. Güzel bir kar yağışı oldu. Çocuklarımızı dışarı çıkartmayı ihmal etmeyelim. Kardan adam yapalım. Kar topu oynayalım. Çocuklarımızı mutlu edelim. Yarı yıl tatili güzel geçsin. Biz de ekibimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımız geçeden bu yana çalışmalara devam ediyor” şeklinde konuştu.