Başkan Palancıoğlu, 'Kayseri sanayide Türkiye markası olma yolunda önemli adımlar atıyor'

Kayseri Serbest Bölge (KAYSER A.Ş.) Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu burada yaptığı açıklamada Kayseri’nin sanayide Türkiye markası olma yolunda olduğunu ifade etti.

Başkan Palancıoğlu, “Kayseri üretmeye, gelişmeye, sanayide Türkiye markası olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bizler de Kayseri Serbest Bölge (KAYSER A.Ş.) olarak bu büyümeye desteğimizi güçlendirecek önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Kayseri Serbest Bölge Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirerek istihdamın ve ihracatın lokomotifi olma başarımızı taçlandıracak konuları görüştük. Oda başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve sanayicilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. KAYSER A.Ş. şehrin yükselen yıldızı olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.