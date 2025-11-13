  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Palancıoğlu, 'Kayseri sanayide Türkiye markası olma yolunda önemli adımlar atıyor'

Başkan Palancıoğlu, 'Kayseri sanayide Türkiye markası olma yolunda önemli adımlar atıyor'

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısında yaptığı açıklamada, 'Kayseri üretmeye, gelişmeye, sanayide Türkiye markası olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bizler de Kayseri Serbest Bölge olarak bu büyümeye desteğimizi güçlendirecek önemli çalışmalar yapıyoruz' dedi.

Başkan Palancıoğlu, 'Kayseri sanayide Türkiye markası olma yolunda önemli adımlar atıyor'

Kayseri Serbest Bölge (KAYSER A.Ş.) Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu burada yaptığı açıklamada Kayseri’nin sanayide Türkiye markası olma yolunda olduğunu ifade etti.

Başkan Palancıoğlu, “Kayseri üretmeye, gelişmeye, sanayide Türkiye markası olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bizler de Kayseri Serbest Bölge (KAYSER A.Ş.) olarak bu büyümeye desteğimizi güçlendirecek önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Kayseri Serbest Bölge Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirerek istihdamın ve ihracatın lokomotifi olma başarımızı taçlandıracak konuları görüştük. Oda başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve sanayicilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. KAYSER A.Ş. şehrin yükselen yıldızı olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Arıkan: 'Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?'
Başkan Arıkan: “Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?”
Başkan Arıkan: '2025 Türkiye'sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil'
Başkan Arıkan: “2025 Türkiye’sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil”
Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler
Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler
MSB: 'Uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla gitmişti'
MSB: “Uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla gitmişti”
Başkan Arıkan: 'Şu an bir ittifak bir tane ittifak var, o da Cumhur İttifakı'
Başkan Arıkan: ‘Şu an bir ittifak bir tane ittifak var, o da Cumhur İttifakı’
Yahyalı İHH'dan Hatice Ablaya Umut Dolu Bir Destek: Akülü Araç Teslim Edildi
Yahyalı İHH'dan Hatice Ablaya Umut Dolu Bir Destek: Akülü Araç Teslim Edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!