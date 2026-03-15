Başkan Palancıoğlu 'Kayseri, Türkiye'nin en önemli sağlık merkezlerinden birisi'

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Tabipler Odası Başkanlığı tarafından Alice Palazzo’da iftar yemeği organizasyonu düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Tabipler Odası Başkanı İlhan Şahin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İsmail Dursun, sağlık sektörü temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Başkan Mustafa Palancıoğlu, “14 Mart Tıp Bayramı'nı öncelikle kutluyorum. Tüm sağlık çalışanlarının, doktorlarımızın, hekimlerimizin Tıp Bayramı kutlu olsun. Sağlık, sıhhat içerisinde geçirelim. Bu yıl da Tıp Bayramı Ramazan'a denk geldi. Dolayısıyla güzel bir iftar yemeğinde bizi Tabipler Odası misafir etmiş oldu. Bu programdan dolayı da Prof. Dr. İlhan Şahin Bey'e, Tabipler Odası Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisi aynı zamanda doçentlikten profesörlüğe terfi ettiği için, iki gün önce profesörlüğünü de almış durumda. O açıdan da hem onun kutlaması gibi oldu hem Tıp Bayramı'nın. Ben sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hekimlerimiz özellikle korona döneminde, deprem döneminde her zaman olduğu gibi destek verdiler. Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Cenab-ı Allah herkese sağlık, sıhhat versin ama ihtiyacı olduğunda da böyle nitelikli, güzel hekimlerle birlikte çalışmayı nasip etsin diyorum. Kayseri Erciyes Üniversitesi, ilk başta Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuştu ama şu anda Türkiye'deki en önemli fakültelerden birisi haline geldi tıp fakültemiz. Burada da 30 yılını, 35 yılını, 40 yılını, 50 yılını dolduran doktorlarımız var. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir başarıya imza atılmış durumda. Ben tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kayseri; sağlık açısından özel hastaneleri, kamu hastaneleriyle hakikaten Türkiye'nin en önemli sağlık merkezlerinden birisi. Bu şekilde hekimlerimiz olduğu sürece de bu aynı şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.