Başkan Palancıoğlu 'Kentsel dönüşümde anlaşmalar yüzde 90 aşamasına geldi'

Melikgazi Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı, Başkan Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 17 asıl 3 ek gündem olmak üzere 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Aydınlıkevler Mahallesindeki kentsel dönüşüm hakkında bilgiler veren Başkan Palancıoğlu, “Buranın ilk başında inşallah anlaşmalar yüzde 90 aşamasına geldi. Dolayısıyla oradaki blokların çoğuyla anlaştık. Hatta kapıyı, pencereyi sökmeye başladı oradaki mal sahipleri. İnşallah burada bir çalışma yapacağız. Yalnız 50 metrelik yol arkaya doğru imar planına kaydığı için arka kısım çok daraldığından dolayı daha önceden 1,5 metrelik çıkma yapılmış otel ve diğer şeylerde. Biz de aynı şekilde onu arkadaşlar karar olarak yazdılar. 1,5 metre önden çıkma yaparak arkayı biraz rahatlatmak açısından ön tarafa da cep otoparkı yapacağız. Onunla ilgili inşallah bir karar almış oluyoruz. Bunu da hızlıca geçirip inşallah sözleşmeleri imzalamaya başlayacağız. Güzel bir gelişme de: Hemen buranın ortasına doğru biliyorsunuz askeri lojmanlar var. İlgili komutanımızla konuştuk. Onlar da sıcak baktılar. Onlara da inşallah teklif götüreceğiz. Onlar da lojmanlarının Köşk Kışla içerisinde yapılmasını arzu ediyorlar. Onlarla protokol imzaladıktan sonra Savunma Bakanlığı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvuracağız. Eğer anlaşabilirsek orayı da yıkacağız. Bir diğeri, Park Otel'in hizasında kırmızı, artık metruk hale gelmiş binalar var. Onu da arkadaşlara talimat verdik, çalışıyorlar. İnşallah Kayseri'nin girişi, eski girişi diyelim, en önemli yeri. Dolayısıyla yeni bir kentsel dönüşüm de burada başlatacağız.” ifadelerini kullandı.

Çorakçılar Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getiren Başkan Palancıoğlu, “İlave bir şey de: Çorakçılar Mahallesi'nde iki blokla başladığımız çalışma çok hızlı, güzel ilerlediği için oradaki vatandaşlar toplanıp toplanıp geliyorlar. Biz de hemen yanındaki yığma olarak yapılan yapıların tamamını arkadaşlar çalıştı. Onlarla ilgili de bir proje hazırladılar. Haftaya çarşamba günü inşallah o kısımdaki mülkiyet sahiplerini toplayacağız. Tamam derlerse orada başlayacağız. Yani büyük bir kentsel dönüşüm de başlatmış oluyoruz” diye konuştu.