Başkan Palancıoğlu: 'Kocatepe Sosyal Tesis ve Kur'an Kursu okul gibi hizmet edecek'

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Kocatepe Mahallesi’nde hayata geçecek olan ‘Kocatepe Sosyal Tesis ve Kur’an Kursu’nun yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını aile yılı ilan ettiğini ve bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Eğitim bizim için önemli, kadınlarımız, çocuklarımız bizim için önemli. Özellikle 2025 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından ‘aile yılı’ ilan edildi. Biz de zaten bu kapsamda yıllardır çalışıyorduk, buna ilave çalışmalar ekledik. Kocatepe Mahallesi’nde hayata geçireceğimiz sosyal tesisimiz ve Kur’an kursumuz on derslikli bir okul gibi hizmet edecek. Burada üst kat kadınlar için, alt kat da çocuklar için inşallah Kur’an eğitim merkezi olarak kullanılacak. Hayırseverimizle birlikte gerçekleştirdik, çok sevdiğimiz, özen gösterdiğimiz bir proje oldu. Burada evlatlarımız, hanım kardeşlerimiz güzel eğitimler alacaklar. Melikgazi Belediyesi olarak bu tür hizmetleri tüm mahallelerimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” dedi.