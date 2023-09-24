Başkan Palancıoğlu köy pazarını gezdi

Melikgazi Belediyesi'nin, daha sağlıklı toplum için organik ürünlerin üretim ve tüketimine destek olmak ve yerel üreticiyi kalkındırmak hedefiyle farklı günlerde 3 mahallede açtığı köy pazarları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

PAYLAŞ
  • 24.09.2023 15:15
  • Güncelleme: 24.09.2023 19:31
Başkan Palancıoğlu köy pazarını gezdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin, daha sağlıklı toplum için organik ürünlerin üretim ve tüketimine destek olmak ve yerel üreticiyi kalkındırmak hedefiyle farklı günlerde 3 mahallede açtığı köy pazarları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Tacettin Veli Mahallesindeki köy pazarını ziyaret ederek, esnafa kolaylıklar dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, doğal meyve ve sebze satışının yapıldığı pazara tüm Kayserilileri davet etti. Sağlıklı ve organik olan ürünlerin direk tarladan tüketicilere sunulduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu; "İnsana hizmet eden belediyecilik anlayışımızın yanı sıra, en önemli görevlerimizden bir tanesi de tabi ki vatandaşlarımızın sağlığını korumak. Bu yönde de birçok alanda çalışma yapıyoruz. Köy Pazarlarımızda bunlardan bir tanesi. Vatandaşlar artık doğal ürünlere daha çok önem vermeye başladı. Bu sebepten dolayı hemşehrilerimiz, sağlıklı ortamlarda üretilen ürünler tercih etmeye başladı. Her yıl kura çekimi ile çiftçi kardeşlerimize pazarımıza yer veriyoruz. Köy pazarlarımız vatandaşlar tarafından oldukça çok ilgi görüyor. Biz her zaman esnafımızın, üreticimizin ve çiftçimizin yanındayız. Buradaki ürünler bahçeden direk tezgaha geliyor. Vatandaşlarımız mutlaka Tacettin Veli, İldem ve Keykubat Mahallelerimizde kurduğumuz pazar yerini görsünler. Keykubat Mahallesi köy pazarımız pazartesi, çarşamba, cumartesi, İldem köy pazarımız salı, çarşamba, perşembe, Tacettin Veli Mahallesi köy pazarımız ise perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri kuruluyor. Melikgazi vatandaşlarımıza pazara gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar: 'Türkiye'de ilk olan glutensiz Kayseri Mutfağı, şehrimiz adına gurur vericidir'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Türkiye'de ilk olan glutensiz Kayseri Mutfağı, şehrimiz adına gurur vericidir'

Vali Çiçek, 'Kayseri 2024 Avrupa Spor şehri seçildi'

Vali Çiçek, “Kayseri 2024 Avrupa Spor şehri seçildi”

Vekil Hulusi Akar: 'Kayseri'nin 2024 Avrupa Spor Şehri olması, bizim için gurur kaynağıdır'

Vekil Hulusi Akar: “Kayseri’nin 2024 Avrupa Spor Şehri olması, bizim için gurur kaynağıdır”

Çocuklara Özel Maraton

Çocuklara Özel Maraton

Gezici Kütüphane az gitti uz gitti dere tepe düz gitti

Gezici Kütüphane az gitti uz gitti dere tepe düz gitti

Delilden suçluya ulaşmanın sanatkarları

Delilden suçluya ulaşmanın sanatkarları

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sivas Caddesi'nde hasarlı bina krizi

Sivas Caddesi’nde hasarlı bina krizi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da sezonun ilk mağlubiyeti: BJK - KS 2-1

Kayserispor’da sezonun ilk mağlubiyeti: BJK - KS 2-1

Başkan Palancıoğlu köy pazarını gezdi

Başkan Palancıoğlu köy pazarını gezdi

DAHA FAZLA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tramvay kazasında ölen gencin ailesinden tabutlu tepki

Tramvay kazasında ölen gencin ailesinden tabutlu tepki

MHP Melikgazi İlçe Başkanı Kalın, 'Ço ban ailesinin gür sesi olacağız'

MHP Melikgazi İlçe Başkanı Kalın, “Ço ban ailesinin gür sesi olacağız”

Milletvekili Akar, 'Kayserisporluların desteğiyle primi 2 katına çıkardık'

Milletvekili Akar, “Kayserisporluların desteğiyle primi 2 katına çıkardık”

CHP Kayseri'de İl Başkanı Keskin Güven Tazeledi

CHP Kayseri'de İl Başkanı Keskin Güven Tazeledi