Başkan Palancıoğlu, Mahalle Muhtarları ile doğalgaz Toplantısı Yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Gürpınar, Germir, Gesi ve Büyük Bürüngüz mahalle muhtarları ve Kayserigaz yetkilileri ile bir araya gelerek devam eden doğalgaz çalışmaları hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.

Melikgazi’de doğalgaz altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu; “İlçemizde neredeyse her mahallemizde alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Ekibimle beraber mahallelerimizin ihtiyacı olan hizmetleri yapmak için gece gündüz gayretle çalışıyoruz. Günün şartlarına uygun yaşam standartlarını yükseltmek adına, vatandaşların beklentisi olan doğalgazı mahallelerimizle buluşturmak için bugün Gürpınar, Germir, Gesi ve Büyük Bürüngüz mahalle muhtarlarımızla konuyu masaya yatırdık. Gürpınar’a gazımız gelmişti. Büyük Bürüngüz’de ise çalışmalara başlamıştık. Doğalgazın konforu ve rahatlığından dolayı kırsal mahallelerimizde dahil doğalgaza çok yoğun talepler var. Vatandaşlarımız konforlu bir yaşam sürsün diye Melikgazi Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Kayserigaz’ımız ile uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayserigaz’a destekleri için çok teşekkür ediyorum. Alt yapı ve üst yapı ile birlikte mahallemiz daha nitelikli bir hale gelecek. Melikgazi’mizin her mahallesinde, tüm hemşehrilerimizin ihtiyaçları için çalışmalara devam edeceğiz.” dedi.