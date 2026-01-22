Başkan Palancıoğlu, 'MEGA hızlı hizmetlerimizle ilçemizin yanındayız'

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Melikgazi Belediyesi’nin yapay zeka aracı ‘MEGA’ uygulamasının vatandaşlara karla mücadele kapsamında destek olduğunu ve karla mücadele ekiplerinin ulaşımı için yardımcı olduğunu bildirdi. Başkan Palancıoğlu yaptığı açıklamada MEGA’nın 7 gün 24 saat faaliyette olduğunu vurgulayarak, “MEGA hızlı hizmetlerimizle ilçemizin dört bir yanındayız. Yeter ki siz isteyin. Melikgazi Belediyemizin dijital asistanı MEGA talep ve önerileriniz için 7/24 faaliyette” açıklamlarında bulundu.