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Başkan Palancıoğlu, Mesaisine Personel İle Bayramlaşarak Başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde İnecik Şantiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeniköy Bakım ve Onarım Merkezi, Melikgazi Belediyesi Ek Hizmet Binası ve Ana Hizmet Binası'nda çalışan personel tek tek bayramlaştı.

Başkan Palancıoğlu, Mesaisine Personel İle Bayramlaşarak Başladı

Tüm personelin bayramını tek tek kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Palancıoğlu, “Birlik ve beraberlik içinde güzel bir bayram geçirdik. Biz Melikgazi olarak büyük bir aileyiz. Her birinizin emeğiyle ilçemiz daha da güzelleşiyor.  Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde ilçemize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Belediye olarak Kurban Bayramı’nda temizlik, zabıta gibi birçok birimimiz hizmet verdi. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyeti yüksekti. İlçemizde tüm birimlerimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Güzel ülkemiz için çok çalışmamız, gayret etmemiz lazım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bu vesile ile ben tekrardan geçmiş bayramınızı kutluyorum. Emeğinize sağlık. Bayramda mesai yapan ve Melikgazi'mizin hizmetinde olan tüm personelimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Haber Merkezi

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