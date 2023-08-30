Başkan Palancıoğlu, Mimarlar Odası ile Gön Han'da inceleme yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Mimarlar Odası yönetimi ve üyeleri ile restorasyon çalışmaları devam eden Gön Han'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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  • 30.08.2023 14:42
  • Güncelleme: 30.08.2023 16:03
Başkan Palancıoğlu, Mimarlar Odası ile Gön Han'da inceleme yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Mimarlar Odası yönetimi ve üyeleri ile restorasyon çalışmaları devam eden Gön Han’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Piri Mehmet Paşa tarafından 500 yıl önce yapılan Gön Han’daki restorasyon çalışmalarını mimarlar ile paylaşan Başkan Palancıoğlu, "Burası gerçekten Kayseri için büyük bir değer. Özellikle Kapalı Çarşı’nın canlanmasını esnafın yüzünün gülmesini istiyorsak başta Gön Han’ı sonrasında da Vezir Hanı olmak üzere bu bölgeye güzel bir mekan kazandırmak lazım. Osmanlı vezirlerinden Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından inşa edilen, deri işçiliğinden adını alan Gön Hanı’nı Mimarlar Odamız ile teknik gezi yaparak inceledik. Tarihi izleri tahrip etmeden, niteliksiz yapıları kaldırıp temizliğini yaptığımız Gön Han’ında han odaları, bacalar, kemerli yapılar, at bağlama alanları ortaya çıkardık. Kapalı çarşının alışveriş potansiyelini artıracak; hemşehrilerimizin çay, kahve içip kültürel aktivitelerini gerçekleştirecekleri Gön Hanı restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Kayseri’de böylesine bir eserin ortaya çıkartılması sadece Kayseri için değil, ülkemiz açısından da son derece önemli. Hanın içerisinde bittikten sonra ticarethaneler ve dinlenme yerleri olacak. Çok güzel tarih kokan bir mekân haline gelecek. Burası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olacak. Burası sosyal kültürel etkinliklerin uğrak yeri olacak. Restorasyonunu kısa zamanda tamamlayıp Kayseri’nin ve Melikgazi’mizin hizmetine sunacağız. Burada emek oldukça fazla. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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