Başkan Palancıoğlu, 'Mimarsinan Malatya Yolu'nda EDS bu yaz tamamlanacak'

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında, Kayseri Eczacı Odası tarafından hayata geçirilen Eczacı Odası ERVA Spor Kulübü’nün açılış töreni gerçekleştirildi. Program sonrasında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, alandaki parkın yenileneceğini ve bölgeye EDS kurulacağını açıklayarak, “Özellikle bugün açtığımız ERVA’da da Eczacılar Odamıza teşekkür ediyoruz. Eczacılar Günü’nü de kutluyoruz. Bu 69.’su oldu. En çok ERVA Spor Okulu Melikgazi’de açıldı. Biz de Sayın Valimizin inşallah bu heyecanına ortak oluyoruz ve bu spor okullarını en iyi şekilde devam ettirmeye çalışacağız. Mimarsinan Malatya Yolu çok fazla kazanın olduğu bir yer. İnşallah burada EDS’nin kurulması, birçok insanın canının yanmasını ve kaza olmasını önleyecek. O açıdan son derece önemli. Sayın Valimize, Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Hemen yanı başımızdaki parkta da özellikle bu mahallelerin haricinde yoldan geçenler de duruyorlar, istirahat ediyorlar. Dolayısıyla burayı da en iyi şekilde inşallah yenileyip çok güzel bir hâle getireceğiz. Mimarsinan Meydanı’na cam teraslı köprü yapıyoruz. Çok muazzam güzel bir proje. Akıl Kütüphanesi yapıyoruz ve bu alanda da refüj ve yol güzergâhında düzenleme çalışması yapacağız. Mimar Sinan hakikaten güzel bir hale gelecek. İnşallah hayırlı olur. Hepsi komple bu yaz yapılacak inşallah” şeklinde konuştu.