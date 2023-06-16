Başkan Palancıoğlu, minik öğrencilerin karnelerini verdi

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının son gününde TOKİ Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes İlkokulu'nda öğrencilerin karne sevincine ortak olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğrencilere bol bol dinlenmeleri ve kitap okumalarını tavsiye etti.

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  • 16.06.2023 14:36
  • Güncelleme: 16.06.2023 15:01
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Başkan Palancıoğlu, minik öğrencilerin karnelerini verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının son gününde TOKİ Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes İlkokulu’nda öğrencilerin karne sevincine ortak olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğrencilere bol bol dinlenmeleri ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile karnelerini alan öğrencileri ve velilerini tebrik eden Başkan Dr. Palancıoğlu; “Tüm yıl boyunca çok çalıştınız, çok emek sarf ettiniz. İyi bir tatili hak ettiniz. Gençlerimiz ve çocuklarımız ülkemizin geleceği. Geleceğimizi daha parlak hale getirebilmek için gençlerimizin güzel eğitim almaları gerekiyor. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Evde annelerimiz okulda öğretmenlerimiz sizler için uğraşıyor. O yüzden lütfen onları üzmeyin. Rabbim evlatlarımıza hayırlı güzel yazılar yazsın. Geleceğimizi yönetecek kişiler inşallah bu sıralardan çıkacak. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Şimdi tatilde hem ders çalışıp hem de dinlenerek önümüzdeki eğitim-öğretim yılına başarılı bir şekilde hazırlanacaklar. Sevgili çocuklar kitap okumayı asla ihmal etmeyin. Teknolojiden uzak kalmayın ama hayatı da kaçırmayın. Yeni eğitim yılına dinlenmiş ve kendini daha çok yetiştirmiş olarak başlayın inşallah” dedi.

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İHA

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