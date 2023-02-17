Başkan Palancıoğlu'ndan 'Miraç Kandili' mesajı

Asrın felaketinin yaşandığı bugünlerde, İslam alemi için çok önemli olan 3 aylar içerisinde Miraç Gecesi’ni idrak edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutladı.

Başkan Dr. Palancıoğlu yayınladığı mesajında şunları söyledi:

"Miraç Kandili Allah’ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği özel bir gecedir. Milletçe zor sınavlardan geçiyoruz. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile 11 ilimizde yıkım ve yüreğimizi yakan can kayıplarını yaşadık. 11 ili etkileyen ve binlerce can kaybına neden olan deprem, herkesi büyük bir hüzne boğdu. Asrın felaketinde yitirdiğimiz canlar ve yaralılarımız için yapılacak olan duaların kabul olmasını diliyorum. Miraç yükseliştir, insanın nefsi duygularından, kötü düşüncelerinden arınarak yüce makamlara yükselişini temsil eder. Miraç Kandili münasebetiyle yapılacak olan ibadetlerin ve duaların kabul olmasını dilerken, bu büyük afette hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandilimiz mübarek olsun."