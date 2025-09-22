Başkan Palancıoğlu'ndan 2 mahalleye düğün salonu müjdesi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Subaşı Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, Küçük Bürüngüz ve Subaşı Mahallesi sakinlerinin kullanacağı bir düğün salonu yapacaklarının müjdesini verdi.

Parkesini tamamladıktan sonra Subaşı'da asfalt çalışmasına başlayacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Subaşı ve Küçük Bürüngüz Mahallelerimizde altyapı çalışmaları tamamen tamamlandı. Doğalgazın gelmesiyle birlikte su, kanalizasyon, içme suyu hattı, TELEKOM gibi altyapıyla ilgili tüm çalışmalar bitti. Şu anda parke çalışmamız devam ediyor. Parkesi bittikten hemen sonra da asfalt çalışması yapılacak. Mahallemize alt yapı kurumlarıyla birlikte toplam 50 milyon lira değerinde yatırım yapmış olduk. Gürpınar ve Büyük Bürüngüz Mahallelerimizde çalışmalarımız tamamlanmıştı. Dolayısıyla kırsal mahallelerimize de ihtiyacı olan birçok hizmeti kazandırıyoruz. İnşallah Subaşı ve Küçük Bürüngüz Mahallelerimizin arasına bir de düğün salonu yapacağız" şeklinde konuştu.