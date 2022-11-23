Başkan Palancıoğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, “Öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli bir meslektir” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz dün ve bugün olduğu gibi yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir. Dünyadaki en onurlu mesleklerden olan öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli bir meslektir. Öğretmenlerimiz terbiye olmuş gönüllerin mihmandarıdır. Öğretmenlik, bir harf öğrenmeye duyulan minnettarlıktır. Eğitim ve öğretimin mihenk taşı, kendini bilmenin, gelmişi ve geçmişi tanımanın misyonudur. Hepimizin anılarında şefkatini, sıcaklığını ve ilgisini hissettiğimiz öğretmenlerimiz vardır. Bizlere kattıkları, öğrettikleri ve ışık oldukları için onlara ne kadar teşekkür etsek az. Büyük bir azim ve özveriyle, çocuklarımızın ve gençlerimizin yollarını aydınlatan, onları en güzel şekilde yarınlara hazırlamak için gayret gösteren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ederim. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimize, göstermiş oldukları gayret ve fedakârlıklardan dolayı teşekkür ediyorum.”